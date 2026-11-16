Chamoli News: जनकल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का संकल्प

राज्य स्थापना दिवस पखवाड़े के तहत तीन शक्ति केंद्रों में हुई बैठकेंसंवाद न्यूज एजेंसीगोपेश्वर। राज्य स्थापना दिवस पखवाड़े के तहत भाजपा की ओर से शक्ति केंद्र लस्यारी, दुर्मी और गौणा में बैठकें आयोजित की गईं। इनमें राज्य निर्माण के संघर्ष, औद्योगिक विकास और केंद्र एवं सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की गई। इस दौरान जनकल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया।मुख्य वक्ता भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह बिष्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद चारधाम ऑल वेदर रोड और ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना से प्रदेश के विकास को गति मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से लखपति दीदी, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास और गरीब कल्याण अन्न योजना सहित अन्य योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र सिंंह रावत, पूर्व जिला पंचायत सदस्य विक्रम सिंह बर्त्वाल, डीसीबी के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह रावत, मंदीप सिंह फरस्वाण, गजेंद्र सिंह असवाल, पीपलकोटी मंडल अध्यक्ष दीपक पंत, जिला पंचायत सदस्य संतोषी, गुड्डू सिंह, भरत सिंह राणा आदि मौजूद रहे।