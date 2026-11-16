Chamoli News: स्कूली वाहनों की चेकिंग की

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राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देश पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पुनीत कुमार और यातायात निरीक्षक दिगंबर उनियाल ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया। उन्होंने स्कूली वाहनों का निरीक्षण कर सुरक्षा से जुड़े निर्धारित मानकों को परखा। साथ ही चालक और परिचालकों को वाहन संचालन में विशेष सावधानी बरतने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने और क्षमता से अधिक बच्चों को न बैठाने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने स्कूल प्रबंधन को भी बच्चों की सुरक्षा के लिए वाहनों में सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा। संवाद

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गोपेश्वर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और यातायात पुलिस की ओर से गोपेश्वर में संचालित स्कूली वाहनों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान स्कूल बसों, वैन और कैब में सुरक्षा मानकों के साथ ही यातायात नियमों के अनुपालन की जांच की गई।