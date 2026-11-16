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Chamoli News: भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस ने चलाया हस्ताक्षर अभियान

Mon, 16 Nov 2026 05:21 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Mon, 16 Nov 2026 05:21 PM IST
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Congress launched a signature campaign against corruption
नारायणबगड़। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान तेज करने पर जोर दिया है। बैठक में मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों की ओर से किए गए भ्रष्टाचार को आम लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया। ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में हुई बैठक में थराली विधानसभा प्रभारी बीरेंद्र सिंह रावत, पूर्व विधायक डॉ. जीतराम और प्रदेश सचिव संदीप कुमार पटवाल शामिल थे। वरिष्ठ नेता बिजेंद्र सिंह रावत, प्रवींद्र नेगी, सुदर्शन सिंह रावत, सेक्टर प्रभारी और बूथ अध्यक्ष भी मौजूद रहे। संवाद
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