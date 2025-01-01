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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Bageshwar News ›   The audience became emotional while watching the enactment of Sita's abduction during the Ramlila.

Bageshwar News: रामलीला में सीता हरण का मंचन देख भावुक हुए दर्शक

Tue, 03 Nov 2026 12:07 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Tue, 03 Nov 2026 12:07 AM IST
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The audience became emotional while watching the enactment of Sita's abduction during the Ramlila.
धरमघर में रामलीला मंचन के दौरान सीता हरण का अभिनय करते कलाकार।
धरमघर(बागेश्वर)। रामलीला के सातवें दिन पंचवटी प्रसंग से लेकर सीता हरण तक की लीला का मंचन किया गया। कलाकारों ने अपने शानदार अभिनय से दर्शकों को रामायण के प्रसंगों से रूबरू कराया। लीला के दौरान सूर्पणखा का पंचवटी में प्रवेश, राम-लक्ष्मण से संवाद, नासिका छेदन और खर-दूषण वध के प्रसंगों का मंचन हुआ। रविवार को रामलीला मंचन में मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण कर सीता को आकर्षित किया। स्वर्ण मृग को पकड़ने के लिए भगवान राम के वन में जाने और उनके पीछे लक्ष्मण के जाने के प्रसंग ने कथा को आगे बढ़ाया। इस दौरान रावण जोगिया वेश धारण कर पंचवटी पहुंचा और छलपूर्वक सीता का हरण कर ले गया। सीता हरण के मार्मिक दृश्य ने दर्शकों को भावुक कर दिया। इस दौरान सूर्पणखा की भूमिका अंजलि कोरंगा ने निभाई, जोगिया वेशधारी रावण के किरदार में दर्शन कार्की ने अभिनय किया।
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