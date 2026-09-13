Bageshwar News: सरयू पुल पर सुरक्षा हवा, रात में धड़ल्ले से गुजर रहे भारी वाहन

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राष्ट्रीय राजमार्ग खंड की ओर से पुल के दोनों छोरों पर हाइट गेज लगाए गए थे ताकि भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई जा सके। एनएच ने पुलिस और यातायात पुलिस को पत्र भेजकर पुल से भारी वाहनों का आवागमन रोकने में सहयोग का अनुरोध भी किया था। कुछ दिन पहले किसी अज्ञात भारी वाहन ने हाइट गेज को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया था। एनएच की ओर से इस मामले में पुलिस को तहरीर भी दी गई लेकिन 12 दिन बीतने के बाद भी न तो क्षतिग्रस्त हाइट गेज दुरुस्त किए गए और ना ही नियम तोड़ने वाले वाहन चालक के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई।कोटसरयू पुल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही हाइट गेज लगाए गए थे लेकिन कई बार बेपरवाह वाहन चालकों ने इनको तोड़ दिया। पुलिस को इस संबंध में तहरीर देकर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। जल्द ही हाइट गेज को दोबारा दुरुस्त कराया जाएगा और भारी वाहनों के प्रवेश को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। -पीपी गोस्वामी, एई, एनएच