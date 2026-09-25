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बागेश्वर में आज स्कूल रहेंगे बंद: ग्लेशियर यात्रा पर भी दो दिन की रोक, डीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश

Fri, 25 Sep 2026 11:23 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, बागेश्वर
अमर उजाला नेटवर्क, बागेश्वर Published by: Heera Updated Fri, 25 Sep 2026 11:23 PM IST
सार

मौसम विभाग ने शनिवार को बागेश्वर जिले में अत्यंत भारी वर्षा, आकाशीय बिजली चमकने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। मौसम के गंभीर रुख को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है।

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Schools will remain closed in Bageshwar today
स्कूल की छुट्टी (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : Frepik.com

विस्तार
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मौसम विभाग की ओर से आज शनिवार को बागेश्वर जिले में अत्यंत भारी वर्षा, आकाशीय बिजली चमकने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम के गंभीर रुख को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है और सुरक्षा के दृष्टिगत बड़े एहतियाती कदम उठाए हैं।

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डीएम अपूर्वा पांडे ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए शनिवार को जिले के सभी शासकीय, अशासकीय, निजी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिवसीय अवकाश घोषित कर दिया है। अभिभावकों से बच्चों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने की अपील की गई है।

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ग्लेशियर यात्रा पर दो दिन का प्रतिबंध
बारिश और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पिंडारी, सुंदरढूंगा और कफनी जैसे ग्लेशियरों की ओर जाने वाली ट्रैकिंग यात्रा पर अगले दो दिनों के लिए पूर्ण रोक लगा दी है। वन विभाग को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं कि वे पंजीकरण कार्यालय से आगे किसी भी ट्रेकर या पर्यटक को जाने की अनुमति न दें। डीएम पांडे ने आपदा नियंत्रण कक्ष और संबंधित विभागों को 24 घंटे मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने मोबाइल फोन चालू रखने और संवेदनशील मार्गों पर जेसीबी मशीनें तैनात रखने को कहा गया है। 

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