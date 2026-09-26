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Bageshwar News: चिलियानौला की बदहाल सड़कों पर सभासदों में आक्रोश

Sat, 26 Sep 2026 12:14 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Sat, 26 Sep 2026 12:14 AM IST
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Councilors are angry over the dilapidated roads of Chilianaula.
रानीखेत (अल्मोड़ा)। चिलियानौला पालिका क्षेत्र में बदहाल सड़कों को लेकर सभासदों ने नाराजगी जताई है। सभासद आशीष पांडेय और सुंदर सिंह कुवार्बी ने लोनिवि अधिकारियों को पत्र भेजकर जल्द सड़कों के सुधारीकरण की मांग की है।
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सभासद आशीष पांडेय ने बताया कि वार्ड चार में मुख्य बाजार से शक्ति चौक तक सड़क जगह-जगह गड्ढों में तब्दील है। इससे दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। सभासद सुंदर सिंह कुवार्बी ने जालली-मासी मोटर मार्ग की बदहाली का मामला उठाया। उन्होंने बताया कि पिछले साल आपदा में डिग्री कॉलेज के पास सड़क धंस गई थी। हरड़ा देवी मंदिर के आसपास भी मार्ग क्षतिग्रस्त है। यह मार्ग पालिका क्षेत्र के साथ ही सिलोर घाटी की बड़ी आबादी को जोड़ता है। सभासदों ने चेतावनी दी कि जल्द सड़कों की मरम्मत नहीं कराई गई तो आंदोलन किया जाएगा।
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