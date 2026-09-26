Bageshwar News: चिलियानौला की बदहाल सड़कों पर सभासदों में आक्रोश

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सभासद आशीष पांडेय ने बताया कि वार्ड चार में मुख्य बाजार से शक्ति चौक तक सड़क जगह-जगह गड्ढों में तब्दील है। इससे दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। सभासद सुंदर सिंह कुवार्बी ने जालली-मासी मोटर मार्ग की बदहाली का मामला उठाया। उन्होंने बताया कि पिछले साल आपदा में डिग्री कॉलेज के पास सड़क धंस गई थी। हरड़ा देवी मंदिर के आसपास भी मार्ग क्षतिग्रस्त है। यह मार्ग पालिका क्षेत्र के साथ ही सिलोर घाटी की बड़ी आबादी को जोड़ता है। सभासदों ने चेतावनी दी कि जल्द सड़कों की मरम्मत नहीं कराई गई तो आंदोलन किया जाएगा।