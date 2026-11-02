बागेश्वर: लापता अधिवक्ता मामले में एसबीआई तिराहे पर चक्काजाम, तलाश तेज करने की मांग

बागेश्वर में लापता अधिवक्ता के मामले में नगर के एसबीआई तिराहे पर विभिन्न संगठनों और नागरिकों ने चक्काजाम शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने अधिवक्ता की तलाश में तेजी लाने और जल्द से जल्द उनका पता लगाने की मांग की। चक्काजाम के कारण तिराहे पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई और कई रास्तों पर जाम की स्थिति बनी रही। पुलिस मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास कर रही है।

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