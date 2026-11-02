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बागेश्वर: लापता अधिवक्ता मामले में एसबीआई तिराहे पर चक्काजाम, तलाश तेज करने की मांग

Mon, 02 Nov 2026 11:32 AM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, बागेश्वर
अमर उजाला नेटवर्क, बागेश्वर Published by: Heera Updated Mon, 02 Nov 2026 11:32 AM IST
सार

बागेश्वर में लापता अधिवक्ता की तलाश तेज करने की मांग को लेकर एसबीआई तिराहे पर संगठनों और नागरिकों ने चक्काजाम किया।

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Road blockade at SBI intersection in the case of missing advocate in bageshwar
लापता अधिवक्ता मामले में एसबीआई तिराहे पर चक्काजाम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बागेश्वर में लापता अधिवक्ता के मामले में नगर के एसबीआई तिराहे पर विभिन्न संगठनों और नागरिकों ने चक्काजाम शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने अधिवक्ता की तलाश में तेजी लाने और जल्द से जल्द उनका पता लगाने की मांग की। चक्काजाम के कारण तिराहे पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई और कई रास्तों पर जाम की स्थिति बनी रही। पुलिस मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास कर रही है।

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