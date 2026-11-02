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Bageshwar News: विभिन्न मांगों के लिए 15वें दिन भी धरना-प्रदर्शन जारी

Mon, 02 Nov 2026 12:49 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Mon, 02 Nov 2026 12:49 AM IST
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Protest demonstration continues for the 15th day in support of various demands
बागेश्वर। जिले में विभिन्न मांगों को लेकर चल रहा धरना-प्रदर्शन 15वें दिन भी लगातार जारी रहा। आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक प्रशासन उनकी समस्याओं का लिखित रूप में समाधान नहीं करता, तब तक क्रमिक अनशन और धरना-प्रदर्शन इसी प्रकार जारी रहेगा। बसंत कुमार अधिवक्ता और अन्य साथियों के नेतृत्व में प्रदर्शन जारी है। क्रमिक अनशन के सातवें दिन 24 घंटे के लिए नंदन कोहली और ललित कुमार ने अगले दिन सुबह 10 बजे तक अनशन जारी रखा। आंदोलनकारियों का कहना है कि प्रशासन जब तक ठोस और लिखित आश्वासन नहीं देता, तब तक उनका संघर्ष थमेगा नहीं। इस मौके पर नवीन कुमार, केवलानंद धौनी आदि मौजूद रहे। संवाद
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