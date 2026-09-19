Bageshwar News: सुप्रसिद्ध मां कोट भ्रामरी नंदाष्टमी मेले का आगाज, केंद्रीय राज्यमंत्री टम्टा ने किया शुभारंभ

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समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्यमंत्री अजय टम्टा ने कहा कि कोट भ्रामरी का मेला ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक होने के साथ-साथ व्यापारिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेले की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां कुमाऊं और गढ़वाल की समृद्ध लोक संस्कृति का अद्भुत समागम देखने को मिलता है, जो दोनों क्षेत्रों को एकता, सौहार्द और मेल-मिलाप के सूत्र में बांधता है।कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि पीएमजीएसवाई अनुश्रवण समिति के उपाध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट ने कहा कि इस ऐतिहासिक मेले के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे। अध्यक्षता करते हुए क्षेत्रीय विधायक पार्वती दास ने कहा कि प्रदेश सरकार पौराणिक मेलों और लोक परंपराओं को सहेजने के लिए ठोस कदम उठा रही है। पूर्व विधायक ललित फर्स्वाण और जिपं अध्यक्ष शोभा आर्या ने कहा कि मेले हमारी लोक संस्कृति के मुख्य ध्वजवाहक हैं, जहां इसके विविध रंग जीवंत हो उठते हैं। मेलाध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख किशन बोरा ने मुख्य अतिथि सहित सभी गणमान्य अतिथियों का आभार जताया। कार्यक्रम का संचालन मेला सचिव देवेंद्र गोस्वामी और चंद्रशेखर बड़सीला ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर सीडीओ नरेश कुमार, एसपी जितेंद्र कुमार मेहरा, मेला अधिकारी और एसडीएम वैभव कांडपाल, तहसीलदार निशा रानी, भाजपा जिला महामंत्री घनश्याम जोशी, जिपं सदस्य जनार्दन लोहुमी, बबलू नेगी, भास्कर बोरा, दीपक खुल्बे, जेसी आर्या, गोपाल सिंह किरमोलिया, मेला उपाध्यक्ष बलवंत भंडारी, ज्येष्ठ प्रमुख नंदन थापा, कनिष्ठ प्रमुख भगवती खुल्बे, डीके जोशी, नरेंद्र बिष्ट, प्रकाश कोहली, सुनील दोसाद, दिनेश बिष्ट और ठाकुर मेहरा आदि मौजूद रहे।