Bageshwar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Wed, 09 Sep 2026 12:11 AM IST
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पुलिस की पाठशाला
बागेश्वर के इंटर कॉलेज घिंघारतोला में पुलिस की पाठशाला सुबह 10 बजे से
खेल
नुमाइशखेत मैदान में फुटबाल प्रतियोगिता दोपहर तीन बजे से
पीएम स्वनिधि अभियान
नगर पालिका कार्यालय के सभागार में पीएम स्वनिधि योजना के तहत कार्यक्रम सुबह 11 बजे
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बागेश्वर के इंटर कॉलेज घिंघारतोला में पुलिस की पाठशाला सुबह 10 बजे से
खेल
नुमाइशखेत मैदान में फुटबाल प्रतियोगिता दोपहर तीन बजे से
पीएम स्वनिधि अभियान
नगर पालिका कार्यालय के सभागार में पीएम स्वनिधि योजना के तहत कार्यक्रम सुबह 11 बजे