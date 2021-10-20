Bageshwar News: सड़क के लिए अनशन जारी, वादाखिलाफी का आरोप

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कपकोट (बागेश्वर)। फुलवाड़ी-फुलचौंरा में ग्रामीण बीते 73 दिन से अनशन कर रहे हैं। 74वेें दिन मोहित धामी, प्रताप धामी ने क्रमिक अनशन में बैठकर आंदोलन की कमान संभाली। रविवार को फुलवाड़ी जनमिलन केंद्र में ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। कहा कि इतने दिनों के बाद भी शासन की ओर से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। सड़क नहीं हाेने के कारण ग्रामीणों को मीलों पैदल चलना पड़ता है। बुजुर्ग और गर्भवतियों को अधिक दिक्क्तों का सामना करना पड़ता है। कहा कि सड़क का कार्य शुरू होने तक क्रमिक अनशन जारी रखा जाएगा। इस मौके पर चरण सिंह बघरी, रतन सिंह, मदन सिंह, पार्वती देवी, देबुली देवी, मोहिनी देवी आदि मौजूद रहे। संवाद