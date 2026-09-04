Bageshwar News: गोवा ने बरेली को 4-1 से हराकर दर्ज की शानदार जीत

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मुकाबले की शुरुआत से ही गोवा की टीम ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया और एक के बाद एक चार गोल दागकर मैच पर मजबूत पकड़ बना ली। हालांकि बरेली की टीम ने भी वापसी की कोशिश की लेकिन वे केवल एक गोल ही कर सकी। रोमांचक मैच का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मैदान में मौजूद रहे। मैच के मुख्य अतिथि फ्रेंड्स क्लब के अध्यक्ष मनोज कपकोटी रहे। इस दौरान क्लब के उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद साह, कुलदीप मेहरा, सचिव कमल साह जगाती, किशन सोनी, गोविंद बल्लभ उपाध्याय, संचालक महेश पंत और आकाश कुमार सहित कई खेल प्रेमी उपस्थित रहे। मैच में भूपाल नेगी और सनम पुन ने निर्णायक की भूमिका निभाई।

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बागेश्वर। ऐतिहासिक नुमाइशखेत मैदान में फ्रेंड्स क्लब की ओर से स्वर्गीय चंदन राम दास की स्मृति में ऑल इंडिया फुटबाल टूर्नामेंट जारी है। प्रतियोगिता में रबानी फुटबाल क्लब गोवा ने झुमका क्लब बरेली को 4-1 के अंतर से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया।