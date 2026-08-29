Bageshwar News: दुर्गा महोत्सव की तैयारियाें पर जोर, मूर्ति निर्माण शुरू

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जय मां दुर्गा महोत्सव समिति ने रक्षाबंधन पर्व पर शुक्रवार को धार्मिक अनुष्ठानों के बीच मां नवदुर्गा की मूर्ति निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है।समिति इस बार 13वें दुर्गा महोत्सव को बेहद दिव्य और भव्य रूप देने की तैयारी में जुट गई है। लक्ष्मेश्वर में आयोजित विशेष धार्मिक अनुष्ठान में आचार्य पंडित सतीश चंद्र जोशी ने मुख्य यजमान गीता जोशी और रमेश चंद्र जोशी के हाथों श्री गणेश पूजन संपन्न कराया।इसके साथ ही मां आदिशक्ति नवदुर्गा, भगवान भोलेनाथ, अष्ट भैरव और नवग्रहों का विशेष पूजन कर मूर्ति निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया।जय मां दुर्गा महोत्सव समिति के संयोजक और स्थानीय पार्षद अमित साह मोनू ने बताया कि आगामी 11 अक्तूबर से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्र को लेकर क्षेत्रवासियों में भारी उत्साह है।उन्होंने कहा कि इस 13वें भव्य-दिव्य आयोजन को ऐतिहासिक और सफल बनाने के लिए समिति ने अभी से बड़े स्तर पर कार्य प्रारंभ कर दिया है।यहां समिति के मुख्य संयोजक त्रिलोचन जोशी, मुख्य व्यवस्थापक नमित जोशी, कोषाध्यक्ष हेमंत पांडेय, मूर्ति विभाग संयोजक पार्षद अभिषेक जोशी, उपाध्यक्ष विनय पांडेय, दिनेश मठपाल आदि थे।