फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   Vitamin D and calcium deficiency in children in the mountains, despite the presence of sunlight

Almora News: पहाड़ में धूप के बावजूद बच्चों में विटामिन-डी और कैल्शियम की कमी

Mon, 19 Oct 2026 01:34 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Mon, 19 Oct 2026 01:34 AM IST
विज्ञापन
Vitamin D and calcium deficiency in children in the mountains, despite the presence of sunlight
अल्मोड़ा। पहाड़ों में पर्याप्त धूप उपलब्ध होने के बावजूद बच्चों में विटामिन-डी और कैल्शियम की कमी सामने आ रही है। राजकीय मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा में जांच के लिए आने वाले हर 10 में से आठ बच्चों में इन पोषक तत्वों की कमी मिलने का दावा किया गया है। बाल रोग विशेषज्ञों ने बच्चों की बदलती दिनचर्या, शारीरिक गतिविधियों में कमी और खानपान की आदतों को लेकर चिंता जताई है।
विज्ञापन

चिकित्सकों के अनुसार, पहले पहाड़ों में बच्चे मैदानों, खेतों और पगडंडियों पर खेलते थे, जिससे उनकी शारीरिक गतिविधियां बनी रहती थीं। अब बड़ी संख्या में बच्चे घरों के भीतर मोबाइल, कंप्यूटर, ऑनलाइन गेम और टीवी पर अधिक समय बिता रहे हैं। इससे बाहरी गतिविधियों और धूप के संपर्क में रहने का समय घट रहा है। पर्याप्त धूप न मिलने से शरीर में विटामिन-डी का निर्माण प्रभावित हो सकता है। विटामिन-डी कैल्शियम के अवशोषण और हड्डियों के विकास में अहम भूमिका निभाता है।
विज्ञापन

--
पारंपरिक खानपान से दूरी भी चिंता का विषय
बच्चों के खानपान में भी बदलाव आया है। मडुआ, झंगोरा, हरी सब्जियां, दूध और दही जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों की जगह चाउमीन, बर्गर, मोमोज, पिज्जा और पैकेट बंद स्नैक्स का सेवन बढ़ रहा है। संतुलित आहार की कमी से बच्चों को हड्डियों के विकास के लिए जरूरी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते। विशेषज्ञों के अनुसार, विटामिन-डी और कैल्शियम की गंभीर या लंबे समय तक बनी रहने वाली कमी से बच्चों की हड्डियों का विकास प्रभावित हो सकता है। बचपन में विटामिन-डी की गंभीर कमी से रिकेट्स जैसी बीमारी होने का खतरा रहता है। इसलिए समय रहते बच्चों की दिनचर्या और खानपान में सुधार करना जरूरी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

---
रोज एक घंटा खेलकूद के लिए निकालें
बाल रोग विशेषज्ञों के अनुसार, बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करने और उन्हें प्रतिदिन कम से कम एक घंटा बाहरी खेलों व शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी है। बच्चों के भोजन में दूध-दही, हरी सब्जियां और अन्य पोषक खाद्य पदार्थ शामिल करने चाहिए। धूप में समय बिताने और विटामिन-डी की कमी की आशंका होने पर चिकित्सकीय सलाह लेने पर भी जोर दिया गया है।

---
कोट
ओपीडी में जांच के लिए आने वाले हर 10 में से आठ बच्चों में विटामिन-डी और कैल्शियम की कमी मिलना चिंताजनक है। अभिभावकों को बच्चों की दिनचर्या और खानपान पर ध्यान देना चाहिए, ताकि उनकी हड्डियों का समुचित विकास हो सके।
-डॉ. सुमित जीना, बाल रोग विशेषज्ञ एवं नवजात शिशु सुपर स्पेशलिस्ट, बेस अस्पताल/राजकीय मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed