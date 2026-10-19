फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   Crowds thronged the temples at Dunagiri and Udepur Gwel

Almora News: दूनागिरि और उदेपुर ग्वेल मंदिर में उमड़ी भीड़

Mon, 19 Oct 2026 01:36 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Mon, 19 Oct 2026 01:36 AM IST
विज्ञापन
Crowds thronged the temples at Dunagiri and Udepur Gwel
द्वाराहाट (अल्मोड़ा)। नवरात्र की अष्टमी पर दूनागिरि स्थित मां वैष्णवी शक्ति पीठ और उदेपुर ग्वेल देवता मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। दूनागिरि मंदिर में सुबह से ही विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं।
विज्ञापन

श्रद्धालुओं ने बारी-बारी से पूजा-अर्चना कर मां का आशीर्वाद लिया। वहीं कैड़ारौ घाटी स्थित उदेपुर ग्वेल देवता मंदिर में भी दिनभर श्रद्धालुओं की आवाजाही रही। इधर, नगर के कुलदेवी मंदिर में आयोजित दुर्गा महोत्सव के तहत दिनभर भजन-कीर्तन हुए। नवरात्र की अष्टमी पर मंदिरों में पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालु पहुंचे।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed