फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   Drinking water line damaged by landslide; water crisis in the village

Almora News: भूस्खलन से पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त, गांव में पानी का संकट

Mon, 19 Oct 2026 12:51 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Mon, 19 Oct 2026 12:51 AM IST
विज्ञापन
Drinking water line damaged by landslide; water crisis in the village
धुराटांक के बिबड़ी तोक में भूस्खलन से आया मलबा। संवाद
जागेश्वर (अल्मोड़ा)। धौलादेवी विकासखंड की ग्राम पंचायत धुराटांक के बिबड़ी तोक में तीन दिन से लगातार हो रहे भूस्खलन से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पहाड़ी से गिर रहे मलबे की चपेट में आने से गांव की पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। इससे पेयजल आपूर्ति प्रभावित होने के कारण ग्रामीणों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी जुटाने में परेशानी हो रही है।
विज्ञापन

ग्रामीणों के अनुसार पहाड़ी से लगातार मलबा गिरने के कारण क्षेत्र में खतरा बना हुआ है। भूस्खलन जारी रहने से मलबा हटाने का काम भी प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन और संबंधित विभागों से मौके का निरीक्षण कर सुरक्षा के इंतजाम करने तथा क्षतिग्रस्त पेयजल लाइन की शीघ्र मरम्मत कर आपूर्ति बहाल करने की मांग की है।
विज्ञापन

धुराटांक के ग्राम प्रधान सुरेश जोशी समेत रमेश चंद्र ललित, मोहन, कमल, बसंत बल्लभ, नंदू, शिवदत्त, दीपा, हेमा, लीला, शांति और कमला ने प्रशासन व जनप्रतिनिधियों से हस्तक्षेप कर राहत पहुंचाने की अपील की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

---
लगातार गिर रहा मलबा, जेसीबी से काम करने में दिक्कत

लोक निर्माण विभाग के जेई पुरन चंद्र बहुगुणा ने बताया कि बिबड़ी तोक में पिछले तीन दिनों से लगातार भूस्खलन हो रहा है। मलबा हटाने के लिए मौके पर एक जेसीबी लगाई गई है लेकिन पहाड़ी से लगातार मलबा गिरने के कारण काम करने में काफी परेशानी हो रही है। कई बार सुरक्षा के मद्देनजर जेसीबी को भी रोकना पड़ रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed