Almora News: द्वाराहाट ब्लाॅक कार्यालय में ग्राम प्रधानों ने किया प्रदर्शन

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ज्ञापन में ग्राम प्रधानों को 20 हजार रुपये मासिक मानदेय, वार्ड सदस्यों को बैठक में प्रतिभाग पर मानदेय, मनरेगा में नेटवर्क समस्या के चलते ऑफलाइन उपस्थिति दर्ज करने व अकुशल व कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 600 और 800 रुपये प्रतिदिन करने की मांग शामिल है। इसके अलावा वित्त राशि का आवंटन जनसंख्या व भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर करने, जिला योजना में प्रस्तावों को अनिवार्य रूप से पारित कराने, 29 विभागों को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करने आदि की मांग की गई है। संगठन ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी न होने पर 21 सितंबर को प्रदेशभर के ब्लॉक मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान प्रकाश अधिकारी, संतोष सिंह, पूरन सिंह, गोपाल अधिकारी, दीपा त्रिपाठी, हेमवंत रौतेला, भगवत रावत, प्रवीणा पांडे, महेंद्र किरौला, बीना कबडवाल, किरन चौधरी, लीला भंडारी, गिरीश नंदन पांडे, सरमित नेगी, चंदन कुमार आदि उपस्थित रहे।

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द्वाराहाट (अल्मोड़ा)। ग्राम प्रधानों ने अपनी 10 सूत्री मांगों के लिए ब्लॉक मुख्यालय में धरना-प्रदर्शन किया। वहीं ग्राम प्रधानों ने विगत तीन महीने से अपनी मांगों पर सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से रोष व्यक्त किया। ब्लॉक प्रमुख डॉ. आरती किरौला के माध्यम से खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन भेज मांगों पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग उठाई।