विजयादशमी: आज अल्मोड़ा की सड़कों पर उतरेगा 23 असुरों का कुनबा

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सांस्कृतिक नगरी में इस महा-महोत्सव की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अल्मोड़ा का यह दशहरा केवल पुतला दहन नहीं, बल्कि पहाड़ की जीवंत कला और सामूहिक एकजुटता का सबसे बड़ा उत्सव है जिसका दीदार करने के लिए कुमाऊं के अन्य हिस्सों से भी लोग यहां आते हैं। दशहरा महोत्सव समिति के अध्यक्ष अजीत सिंह कार्की ने बताया कि नगर में विभिन्न पुतला समितियों द्वारा रावण, कुंभकर्ण, खर, दूषण, सुबाहु, कालकेतु, देवांतक, नवरांतक, अक्षय कुमार, ताड़िका, त्रिसरा, कालनेमि, अतिकाय जैसे असुरों के विशालकाय व कलात्मक 23 पुतले बनाए गए हैं। समिति के सचिव वैभव पांडे और मुख्य संयोजक धर्मेंद्र बिष्ट ने बताया कि 20 अक्तूबर को दोपहर एक बजे माल रोड में नगर पालिका शापिंग कांप्लैक्स के निकट दशहरा महोत्सव का शुभारंभ होगा।मुख्य अतिथि वरिष्ठ रंगकर्मी किरन दफौटी, अति विशिष्टि अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, विधायक मनोज तिवारी, मेयर अजय वर्मा होंगे। इसके बाद यहां से पुतलों का जुलूस निकलेगा जो नगर के विभिन्न बाजारों से होते हुए एसएसजे परिसर के जुलॉजी मैदान में पहुंचेगा। यहां इन पुतलों का एक-एक कर दहन किया जाएगा। इस दौरान भव्य आतिशबाजी होगी। संवाद