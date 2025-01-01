Almora News: दुर्गाष्टमी और नवमी पर मंदिरों और पंडालों में उमड़ा आस्था का सैलाब

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अल्मोड़ा के प्रसिद्ध नंदादेवी मंदिर, त्रिपुरा सुंदरी, उल्का देवी मंदिर, कसारदेवी, स्याहीदेवी और बानड़ी देवी मंदिर में सुबह तड़के से ही शंख ध्वनि और घंटियों की गूंज सुनाई देने लगी थी। इसके साथ ही न्याय के देवता के रूप में पूजे जाने वाले प्रसिद्ध चितई ग्वल देवता मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्तों ने शीश नवाया।नवरात्र व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं ने अष्टमी एवं नवमी के पावन अवसर पर सोमवार को अपने घरों और विभिन्न दुर्गा पूजा पंडालों में पारंपरिक रीति-रिवाज से कन्या पूजन (कंजिका पूजन) किया। नन्हीं कन्याओं के पैर पखारकर उन्हें हलवा, पूरी और चने का भोग लगाया गया और आशीर्वाद लेकर व्रतधारियों ने अपने व्रत का पारण किया। दोपहर बाद विभिन्न दुर्गा पंडालों में वैदिक मंत्रोचार के साथ भव्य हवन-यज्ञ का आयोजन किया गया। पूर्णाहुति के बाद विशाल भंडारों का आयोजन हुआ, जिसमें देर शाम तक हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य कमाया।