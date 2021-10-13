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Almora News: सेना की तैयारी कर रहे 150 युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव बताए

Tue, 20 Oct 2026 12:23 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Tue, 20 Oct 2026 12:23 AM IST
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150 youths preparing for the army were informed about the harmful effects of drugs.
बागेश्वर। नशामुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत जिले में पुलिस की एएनटीएफ और एसओजी टीम ने घटबगड़ क्षेत्र में सेना भर्ती की तैयारी कर रहे 150 युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। युवाओं को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई।
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एसपी जितेंद्र मेहरा के निर्देश पर पुलिस ने सोमवार को घटबगड़ में कैप्टन नारायण सिंह के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण ले रहे युवाओं को नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक नुकसान की जानकारी दी गई। उन्हें बताया कि नशीले पदार्थों का सेवन शारीरिक क्षमता और सहनशक्ति को प्रभावित करता है। युवाओं को खेल और अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान पुलिस ने अवैध नशे की बिक्री और तस्करी की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1933 और आपातकालीन सेवा 112 की जानकारी दी।
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