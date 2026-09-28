Almora News: सड़क पर गिरे दो पेड़, तीन घंटे यातायात बाधित

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सोमेश्वर (अल्मोड़ा)। मनान क्षेत्र के ककराड़ के पास सोमवार सुबह चीड़ के दो विशालकाय पेड़ सड़क पर गिर गए। पेड़ों के साथ मलबा आने से मार्ग पर करीब दो से तीन घंटे यातायात बाधित रहा और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से पेड़ व मलबा हटवाकर यातायात सुचारु कराया। स्थानीय लोगों ने लगातार बारिश और तेज हवाओं के मद्देनजर सड़क किनारे कमजोर व सूखे पेड़ों का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।