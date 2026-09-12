Almora News: पुरानी पेंशन बहाली के लिए द्वाराहाट से तीन बसें देहरादून हुई रवाना

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इस दौरान कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली के समर्थन में नारेबाजी कर एकजुटता दिखाई। ब्लॉक अध्यक्ष मोहन जोशी और महामंत्री नंदाबल्लभ मैनाली ने कहा कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों के आर्थिक भविष्य के साथ सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। उन्होंने कहा कि मांग पूरी होने तक आंदोलन चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी कर्मचारियों ने अपना एजेंडा स्पष्ट करते हुए कहा कि जो राजनीतिक दल पुरानी पेंशन बहाली का स्पष्ट वादा करेगा, उसके समर्थन पर विचार किया जाएगा।इस दौरान जो पेंशन बहाल करेगा, वही 2027 में राज करेगा के नारे लगाए गए। देहरादून रवाना होने वालों में महिला अध्यक्ष प्रीति अधिकारी, मंडल प्रचार मंत्री गिरीश मठपाल, जिला आईटी सेल प्रभारी दीपक पांडेय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोपाल कृष्ण, उपाध्यक्ष मनीष पांडेय, कोषाध्यक्ष तारा सिंह रौतेला, दिवाकर जोशी, ललित मोहन आर्या, पूजा गोस्वामी, धर्मा देवी, दीपा जोशी, कृष्णा अधिकारी समेत बड़ी संख्या में शिक्षक-कर्मचारी शामिल रहे।