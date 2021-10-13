Almora News: बारिश से बढ़ी किसानों की चिंता, पकने को तैयार धान की फसल पर मंडराया खतरा

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किसान रमेश सिंह भाकुनी ने बताया कि धान की बालियां पकने की स्थिति में हैं। लगातार बारिश से खेतों में पानी भरने और तैयार फसल के गिरने से नुकसान हो सकता है। बारिश के कारण धान की कटाई और मड़ाई का काम भी प्रभावित होने की संभावना है। किसानों के अनुसार इस समय मौसम का साफ रहना बेहद जरूरी है। लगातार बारिश से तैयार धान की गुणवत्ता प्रभावित होने के साथ किसानों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। किसानों ने मौसम जल्द साफ होने की उम्मीद जताई है, ताकि समय पर धान की कटाई कर फसल को सुरक्षित किया जा सके। किसान रमेश सिंह भाकुनी ने बताया कि धान की बालियां पकने की स्थिति में हैं। लगातार बारिश से खेतों में पानी भरने और तैयार फसल के गिरने से नुकसान हो सकता है। बारिश के कारण धान की कटाई और मड़ाई का काम भी प्रभावित होने की संभावना है। किसानों के अनुसार इस समय मौसम का साफ रहना बेहद जरूरी है। लगातार बारिश से तैयार धान की गुणवत्ता प्रभावित होने के साथ किसानों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। किसानों ने मौसम जल्द साफ होने की उम्मीद जताई है, ताकि समय पर धान की कटाई कर फसल को सुरक्षित किया जा सके।

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सोमेश्वर (अल्मोड़ा)। क्षेत्र में रविवार को हुई झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हो गया, लेकिन धान की फसल तैयार होने के समय किसानों की चिंता बढ़ गई है। खेतों में धान की बालियां पकने लगी हैं और कई जगह फसल कटाई के लिए तैयार है। ऐसे में लगातार बारिश होने से फसल को नुकसान की आशंका बनी हुई है।