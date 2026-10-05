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Almora News: वन्यजीव संरक्षण के प्रति विद्यार्थियों को किया जागरूक

Mon, 05 Oct 2026 11:41 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Mon, 05 Oct 2026 11:41 PM IST
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Students were made aware of wildlife conservation.
मौलेखाल(अल्मोड़ा)। तल्ला सल्ट के भौनखाल स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में वन विभाग की ओर से वन्यजीव सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यार्थियों को वन्यजीवों के महत्व, संरक्षण और जंगल में उनके जीवन से जुड़ी जानकारी दी गई। इस दौरान वन्यजीव संरक्षण पर आधारित लघु फिल्म भी दिखाई गई।
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कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि के तौर पर मछोड़ मंडल अध्यक्ष गुड्डी देवी ने शिरकत की। चित्रकला प्रतियोगिता में राजेंद्र कुमार ने प्रथम, रश्मि ने द्वितीय और कंचन रावत ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेताओं को वन विभाग की ओर से पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। भाषण प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को भी पुरस्कृत किया गया। इस दौरान एसडीओ काकुल पुंडीर, वन क्षेत्राधिकारी मोहान हेमा कर्नाटक, प्रधानाचार्य शंकर दयाल कांडपाल समेत शिक्षक, अभिभावक और विद्यार्थी मौजूद रहे।
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