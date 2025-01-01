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उद्यान अधिकारी बालम सिंह घुघत्याल के अनुसार भैषोड़ा और तोक बुधानी समेत कई गांवों में नेटवर्क की समस्या के चलते आईडी बनाने में दिक्कत आ रही है। तोक बुधानी में 52 और भैषोड़ा में करीब 22 किसानों की आईडी बननी बाकी है। कनकोट गांव के पास मोबाइल टावर होने के बावजूद आसपास के कई गांवों में नेटवर्क नहीं पहुंच पा रहा है।ग्रामीण बोलेनेटवर्क नहीं होने से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जरूरी ऑनलाइन काम नहीं हो पा रहे हैं। किसानों को छोटी-छोटी प्रक्रियाओं के लिए भी दूसरे स्थानों पर जाना पड़ रहा है।- नीलम देवी, ग्रामीणगांव में मोबाइल नेटवर्क नहीं होने से रोजमर्रा के काम प्रभावित होते हैं। किसान आईडी बनाने के लिए भी लोगों को इधर-उधर भटकना पड़ रहा है।-बस्ती देवी, ग्रामीणसरकार किसानों के लिए योजनाएं चला रही है, लेकिन नेटवर्क की समस्या के कारण ग्रामीण उनका लाभ लेने में परेशानियां झेल रहे हैं।- अनुली देवी, ग्रामीणगांव में नेटवर्क की सुविधा नहीं होने से ऑनलाइन काम कराने के लिए जंगल या दूसरी जगहों पर जाना पड़ता है। इससे समय और मेहनत दोनों बर्बाद होते हैं। - दीपक जोशी, ग्रामीणक्षेत्र में मोबाइल टावर होने के बावजूद गांवों तक नेटवर्क नहीं पहुंच रहा है। संबंधित विभाग को इस समस्या का स्थायी समाधान करना चाहिए। -इंदर सिंह, ग्रामीण