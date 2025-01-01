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धरना स्थल पर वार्ता के लिए अल्मोड़ा से प्रभारी जीएम अरुण नगरकोटी और केवलानंद पपनै पहुंचे। जिम्मेदार अधिकारी के नहीं पहुंचने पर आंदोलनकारी नाराज हो गए। इस दौरान अधिकारियों और आंदोलनकारियों के बीच काफी बहस भी हुई। बाद में हुई वार्ता में एक दिसंबर से दूध की कीमत बढ़ाने और उत्पादकों की अन्य समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया गया।इस दौरान करीब दो घंटे तक दूध सप्लाई का वाहन भी रोके रखा गया। वार्ता के बाद वाहन को जाने दिया गया। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि एक दिसंबर तक मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू करने के साथ दूध की सप्लाई भी बाधित की जाएगी। प्रदर्शन में संगठन के अध्यक्ष आनंद सिंह बिष्ट, कैलाश चंद्र, सूरज कुमंया, गणेश सिंह नेगी, चंदन सिंह पवार, जगत गोस्वामी, बसंती देवी, नंदी देवी, बाला देवी, विमला मेहरा, जीवंती देवी, माया देवी, आनंदी देवी और पुष्पा देवी समेत अन्य उत्पादक मौजूद रहे।