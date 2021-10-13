Almora News: सखी बाजार शुरू, ग्रामीण महिलाओं को मिला उपज बेचने का स्थान

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इस दौरान एसडीएम दीक्षिता जोशी ने महिलाओं से आपसी समन्वय के साथ व्यापार करने की अपील की। ब्लॉक प्रमुख बबली मेहरा ने इसे ग्रामीण महिलाओं के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। हिमानी नैनवाल ने कहा कि विधायक के प्रयासों से महिलाओं की सुविधा के लिए सखी बाजार तैयार कराया गया है। वहां दीवान सिंह मेहरा, ललित मेहरा, दर्शन मेहरा, उमेश पंत, रामेश्वर गोयल, खजान पांडे, पुष्पा तिवारी, सरिता पांडे, तनुजा शाह, भावना पालीवाल, राजू बिष्ट, जगदीश अग्रवाल, दिनेश अग्रवाल, विनोद भार्गव आदि मौजूद थे ।

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रानीखेत अल्मोड़ा)। रोडवेज स्टेशन के समीप नवनिर्मित सखी बाजार का शुभारंभ एसडीएम दीक्षिता जोशी, ब्लॉक प्रमुख बबली मेहरा और विधायक डॉ. प्रमोद नैनवाल की पत्नी हिमानी नैनवाल ने संयुक्त रूप से किया। बाजार शुरू होने से आसपास के गांवों की महिलाओं को अपनी कृषि उपज और सब्जियां बेचने के लिए एक निश्चित स्थान मिल गया है।