फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   'Sakhi Bazaar' launched; rural women get a space to sell their produce.

Almora News: सखी बाजार शुरू, ग्रामीण महिलाओं को मिला उपज बेचने का स्थान

Tue, 03 Nov 2026 12:34 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Tue, 03 Nov 2026 12:34 AM IST
विज्ञापन
'Sakhi Bazaar' launched; rural women get a space to sell their produce.
रानीखेत अल्मोड़ा)। रोडवेज स्टेशन के समीप नवनिर्मित सखी बाजार का शुभारंभ एसडीएम दीक्षिता जोशी, ब्लॉक प्रमुख बबली मेहरा और विधायक डॉ. प्रमोद नैनवाल की पत्नी हिमानी नैनवाल ने संयुक्त रूप से किया। बाजार शुरू होने से आसपास के गांवों की महिलाओं को अपनी कृषि उपज और सब्जियां बेचने के लिए एक निश्चित स्थान मिल गया है।
विज्ञापन

इस दौरान एसडीएम दीक्षिता जोशी ने महिलाओं से आपसी समन्वय के साथ व्यापार करने की अपील की। ब्लॉक प्रमुख बबली मेहरा ने इसे ग्रामीण महिलाओं के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। हिमानी नैनवाल ने कहा कि विधायक के प्रयासों से महिलाओं की सुविधा के लिए सखी बाजार तैयार कराया गया है। वहां दीवान सिंह मेहरा, ललित मेहरा, दर्शन मेहरा, उमेश पंत, रामेश्वर गोयल, खजान पांडे, पुष्पा तिवारी, सरिता पांडे, तनुजा शाह, भावना पालीवाल, राजू बिष्ट, जगदीश अग्रवाल, दिनेश अग्रवाल, विनोद भार्गव आदि मौजूद थे ।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed