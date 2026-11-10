Almora News: पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा, दीपावली के बजाय अमावस्या को मनाते हैं बग्वाल

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कपकोट ब्लॉक के पोथिंग, लीली, तोली, गडेरा, कन्यालीकोट, बीथि-पन्याती, छुरिया, बैसानी, हरसिला, रीमा, पपों-रतैस और चलकाना सहित कई गांवों में यह परंपरा प्रचलित है। कर्मी, चीरा बगड़, बघर और दोबाड़ के दानू परिवार भी दीपावली पर बग्वाल नहीं मनाते। पोथिंग निवासी 72 वर्षीय भीम सिंह दानू ने बताया कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में धान की फसल देर से पकती है और उत्पादन भी कम होता है। इसी कारण यहां के लोग मार्गशीर्ष अमावस्या के बाद बग्वाल मनाते हैं। गर्म घाटियों में रहने वाले लोग दीपावली के बाद भैयादूज पर च्यूड़ी बक्वाव मनाते हैं। इसमें ओखली में धान कूटकर च्यूड़े बनाए जाते हैं। लीली निवासी 80 वर्षीय दान सिंह गढ़िया ने बताया कि यह त्योहार प्रेम, भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक है। ग्रामीणों के बीच इसे मनाने के समय को लेकर अलग-अलग लोकमान्यताएं भी प्रचलित हैं। विज्ञापन

कपकोट ब्लॉक के पोथिंग, लीली, तोली, गडेरा, कन्यालीकोट, बीथि-पन्याती, छुरिया, बैसानी, हरसिला, रीमा, पपों-रतैस और चलकाना सहित कई गांवों में यह परंपरा प्रचलित है। कर्मी, चीरा बगड़, बघर और दोबाड़ के दानू परिवार भी दीपावली पर बग्वाल नहीं मनाते। पोथिंग निवासी 72 वर्षीय भीम सिंह दानू ने बताया कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में धान की फसल देर से पकती है और उत्पादन भी कम होता है। इसी कारण यहां के लोग मार्गशीर्ष अमावस्या के बाद बग्वाल मनाते हैं। गर्म घाटियों में रहने वाले लोग दीपावली के बाद भैयादूज पर च्यूड़ी बक्वाव मनाते हैं। इसमें ओखली में धान कूटकर च्यूड़े बनाए जाते हैं। लीली निवासी 80 वर्षीय दान सिंह गढ़िया ने बताया कि यह त्योहार प्रेम, भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक है। ग्रामीणों के बीच इसे मनाने के समय को लेकर अलग-अलग लोकमान्यताएं भी प्रचलित हैं।

कपकोट(बागेश्वर)। जिले में दीपावली के साथ जहां अधिकांश लोग गोवर्धन पूजा और भैयादूज का त्योहार मनाते हैं, वहीं कपकोट क्षेत्र के गढ़िया समुदाय के लोग इन पर्वों को अगले महीने मार्गशीर्ष अमावस्या को मनाएंगे। पीढ़ियों से चली आ रही इस परंपरा को समुदाय के लोग आज भी पूरी आस्था और उत्साह के साथ निभा रहे हैं। इस त्योहार को कहीं गढ़ि बग्वाल तो कहीं केवल बक्वाव के नाम से जाना जाता है।