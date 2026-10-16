Almora News: प्रो. जगत सिंह बिष्ट बने उत्तराखंड भाषा संस्थान की साधारण सभा के उपाध्यक्ष

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अल्मोड़ा। एसएसजे विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और अल्मोड़ा परिसर के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. जगत सिंह बिष्ट को उत्तराखंड भाषा संस्थान की साधारण सभा का उपाध्यक्ष नामित किया गया है। इस संबंध में संस्थान की ओर से उन्हें आधिकारिक पत्र जारी किया गया है। प्रो. बिष्ट ने यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि संस्थान की ओर से सौंपी गई जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करेंगे। उन्होंने उत्तराखंड की भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी जताई। इधर प्रो. बिष्ट को अहम दायित्व मिलने पर डॉ. तेजपाल सिंह, डॉ. बचन लाल, डॉ. धनी आर्या, डॉ. राजेंद्र जोशी सहित प्राध्यापकों और कर्मियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया।