Almora News: चंथरखाड़ी स्थित ऐतिहासिक मां दुर्गा देवी मंदिर 10 लाख के बजट से संवरेगा

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चंथरखाड़ी स्थित ऐतिहासिक मां दुर्गा देवी मंदिर जल्द नए स्वरूप में नजर आएगा। केएमवीएन ने मंदिर को संरक्षित करने और सुंदरीकरण के लिए शासन को 10 लाख रुपये का प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने से धार्मिक मान्यताओं और आस्था से जुड़े इस मंदिर को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पहल से क्षेत्र में पर्यटन कारोबार को भी गति मिलेगी। मंदिर का सुंदरीकरण और सुविधाओं को विस्तार होने से यहां पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा होगा। इसके साथ ही क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को भी नई पहचान मिलेगी। इससे क्षेत्र में पर्यटन कारोबार को भी नए पंख लगेंगे। विज्ञापन







कोट







मंदिर के सुंदरीकरण का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने पर इस पौराणिक मंदिर को सहेजने का कार्य शुरू किया जाएगा।



- नीरज नयाल, जेई, केएमवीएन, सल्ट चंथरखाड़ी स्थित ऐतिहासिक मां दुर्गा देवी मंदिर जल्द नए स्वरूप में नजर आएगा। केएमवीएन ने मंदिर को संरक्षित करने और सुंदरीकरण के लिए शासन को 10 लाख रुपये का प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने से धार्मिक मान्यताओं और आस्था से जुड़े इस मंदिर को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पहल से क्षेत्र में पर्यटन कारोबार को भी गति मिलेगी। मंदिर का सुंदरीकरण और सुविधाओं को विस्तार होने से यहां पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा होगा। इसके साथ ही क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को भी नई पहचान मिलेगी। इससे क्षेत्र में पर्यटन कारोबार को भी नए पंख लगेंगे।कोटमंदिर के सुंदरीकरण का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने पर इस पौराणिक मंदिर को सहेजने का कार्य शुरू किया जाएगा।- नीरज नयाल, जेई, केएमवीएन, सल्ट

अल्मोड़ा। अल्मोड़ा और चमोली की सीमा पर चंथरखाड़ी स्थान पर स्थित मां दुर्गा देवी के पौराणिक मंदिर को सहेजने की कवायद शुरू हो चुकी है। कार्यदायी संस्था कुमाऊं मंडल विकास निगम (केएमवीएन) ने मंदिर के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए शासन को 10 लाख रुपये का प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने मंदिर में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को विस्तार कर इसे धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।