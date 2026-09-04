Almora News: जिला अस्पताल में एक महीने से फिजिशियन का पद रिक्त, मरीज परेशान
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Fri, 04 Sep 2026 12:52 AM IST
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अल्मोड़ा। जिला अस्पताल में फिजिशियन का पद एक माह से अधिक समय से रिक्त है। इससे मरीजों को उपचार के लिए बेस अस्पताल या निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। खासकर दूरदराज के विकासखंडों से आने वाले मरीजों को इससे परेशानी झेलनी पड़ रही है।
जिला अस्पताल में तैनात फिजिशियन का स्थानांतरण होने के बाद से यह पद रिक्त चल रहा है। फिजिशियन के नहीं होने से हवालबाग, लमगड़ा, ताकुला, धौलादेवी, भैंसियाछाना समेत अन्य विकासखंडों से आने वाले सर्दी-जुकाम, वायरल बुखार, फ्लू, पेट दर्द, एसिडिटी, कब्ज, दस्त और गैस समेत अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों को उपचार के लिए करीब पांच किलोमीटर दूर बेस अस्पताल या निजी अस्पतालों में जाना पड़ रहा है।
बृहस्पतिवार को जिला अस्पताल की ओपीडी में करीब 650 मरीज पहुंचे। खराब मौसम के बावजूद सुबह से ही अस्पताल में मरीजों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। बदलते मौसम के कारण बुखार और वायरल संबंधी बीमारियों के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। पीएमएस डॉ. एचसी गड़कोटी ने लोगों से बीमार होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर चिकित्सक से परामर्श लेने की अपील की है।
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जिला अस्पताल में तैनात फिजिशियन का स्थानांतरण होने के बाद से यह पद रिक्त चल रहा है। फिजिशियन के नहीं होने से हवालबाग, लमगड़ा, ताकुला, धौलादेवी, भैंसियाछाना समेत अन्य विकासखंडों से आने वाले सर्दी-जुकाम, वायरल बुखार, फ्लू, पेट दर्द, एसिडिटी, कब्ज, दस्त और गैस समेत अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों को उपचार के लिए करीब पांच किलोमीटर दूर बेस अस्पताल या निजी अस्पतालों में जाना पड़ रहा है।
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बृहस्पतिवार को जिला अस्पताल की ओपीडी में करीब 650 मरीज पहुंचे। खराब मौसम के बावजूद सुबह से ही अस्पताल में मरीजों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। बदलते मौसम के कारण बुखार और वायरल संबंधी बीमारियों के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। पीएमएस डॉ. एचसी गड़कोटी ने लोगों से बीमार होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर चिकित्सक से परामर्श लेने की अपील की है।
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