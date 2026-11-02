फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   Organization of a community feast (bhandara) at the Neem Karoli ashram

Almora News: नीम करौली आश्रम में भंडारे का आयोजन

Mon, 02 Nov 2026 12:49 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Mon, 02 Nov 2026 12:49 AM IST
विज्ञापन
Organization of a community feast (bhandara) at the Neem Karoli ashram
रानीखेत (अल्मोड़ा)। अल्मोड़ा-हल्द्वानी हाईवे पर काकड़ीघाट स्थित बाबा नीम करौली आश्रम में शनिवार को धार्मिक अनुष्ठानों के साथ भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। मंत्रोच्चार, भजन-कीर्तन और जयकारों से पूरा आश्रम भक्तिमय हो उठा। भजन मंडली की प्रस्तुतियों ने श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया।
विज्ञापन

दोपहर में हवन, पूर्णाहुति और महाआरती के बाद भंडारा शुरू हुआ। इसमें दूरदराज के गांवों और क्षेत्रों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। देर शाम तक आश्रम में भजन-कीर्तन का दौर चलता रहा। आयोजन को सफल बनाने में मंदिर समिति के सदस्य जुटे रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed