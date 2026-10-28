करवा चौथ 29 अक्तूबर को: शाम 5:50 से रात 10:11 तक पूजन का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय 8:12 बजे

अखंड सौभाग्य और सुहागिनों का सबसे बड़ा पर्व करवा चौथ इस बार 29 अक्तूबर को मनाया जाएगा। इस बार पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 5:50 बजे से रात 10:11 बजे तक रहेगा, जबकि चंद्रोदय का समय शाम 8:12 बजे विभिन्न स्थानों पर 8:05 के बाद रहेगा। कुछ लोग शुक्रास्त को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। इससे महिलाओं में करवाचौथ के व्रत को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

ज्योतिषाचार्य डॉ. नवीन चंद्र जोशी ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि इस वर्ष व्रत पर बुधादित्य योग का विशेष संयोग बन रहा है। कुछ लोग शुक्रास्त को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, जबकि शास्त्रों के मुताबिक शुक्रास्त में केवल मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, व्रत-त्योहारों पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ बुधवार रात 1:08 बजे से हो जाएगा जो 29 अक्तूबर की रात 10:11 बजे तक रहेगा। इस प्रकार सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक व्रत और पूजन के लिए संपूर्ण समय मिलेगा।

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पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण ने स्वयं द्रौपदी को इस अखंड सौभाग्य प्रदायक व्रत का उपदेश दिया था। इस दिन मां भगवती करक देवी का विधि-विधान से पूजन किया जाता है। व्रत के नियमों के तहत सुबह अरुणोदय काल से पूर्व स्नान कर, सूर्योदय के बाद जल का त्याग किया जाता है। शाम को करक देवी की पूजा के बाद रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर पति के हाथों जल ग्रहण कर व्रत खोला जाता है। विद्वानों ने चिंता जताते हुए कहा है कि वर्तमान दौर में यह पावन व्रत उपहारों के लेन-देन और महज दिखावे की विकृति की ओर बढ़ रहा है, जबकि शास्त्रों में इसे पति-पत्नी के अनन्य प्रेम और दो शरीरों के बीच एक आत्मा की आत्मीयता का प्रतीक माना गया है।