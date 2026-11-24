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सुबह से ही विभिन्न नदियों के संगम स्थलों पर स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही जबकि शाम ढलते ही मंदिरों और घरों में दीपदान कर देव दिवाली मनाई गई।कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लोगों ने ब्रह्म मुहूर्त से ही कोसी, सुयाल नदियों के तटों तथा सोमेश्वर, काकड़ीघाट व भिकियासैंण स्थित संगम स्थलों पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई।स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की तथा जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और द्रव्य का दान किया। पर्व को लेकर नगर सहित जिले के सभी प्रमुख देवालयों में सुबह से ही लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था।संध्याकाल में देव दिवाली के उपलक्ष्य में जिले भर के मंदिरों और लोगों ने अपने घरों की छतों व आंगन में मिट्टी के दीये जलाकर दीपदान किया। कई स्थानों पर सामूहिक भजन-कीर्तन और प्रसाद वितरण भी किया गया।