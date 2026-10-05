Almora News: दोषमुक्त मामलों की समीक्षा कर अपील दाखिल करने के निर्देश

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बैठक में अभियोगों की पैरवी के दौरान आने वाली समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा हुई। उन्होंने अभियोजकों को प्रभावी पैरवी के साथ संबंधित मामलों में आवश्यक कार्रवाई समयबद्ध रूप से करने के निर्देश दिए। पॉक्सो अधिनियम से जुड़े मामलों की समीक्षा के दौरान समाज कल्याण विभाग और जिला प्रोबेशन कार्यालय को भी शामिल किया गया। अपर जिलाधिकारी ने बाल कल्याण समिति और सपोर्ट पर्सन को पीड़ितों को आवश्यक सहयोग देने तथा राहत राशि से जुड़े मामलों का समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैठक में पॉक्सो अधिनियम को लेकर कार्यशाला आयोजित करने और इसमें चिकित्सा अधिकारियों व बाल कल्याण समिति को शामिल करने पर भी चर्चा हुई। बैठक में सहायक निदेशक अभियोजन सुनीता भट्ट जोशी समेत संबंधित अधिकारी और सदस्य मौजूद रहे।

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अल्मोड़ा। अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्र की अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में अगस्त 2026 में जनपद के सत्र एवं अधीनस्थ न्यायालयों में दोषमुक्त हुए मामलों की समीक्षा की गई। अपर जिलाधिकारी ने अभियोजन कार्यों में तेजी लाने और अपील योग्य मामलों में तत्काल अपील दाखिल करने के निर्देश दिए।