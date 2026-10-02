Almora News: हमला करने और धमकी के मामले में चार आरोपी बरी

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मामले में उपेंद्र सिंह बिष्ट ने आरोप लगाया था कि 22 जून 2024 की रात गोदाम के सामने शराब और स्मैक के सेवन से रोकने पर आरोपियों ने उनके और साथी दीपक लोहनी के साथ मारपीट और गाली-गलौज की। धारदार हथियार से हमला करने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया था।अदालत ने पाया कि एफआईआर तीन दिन बाद दर्ज हुई और घटना के समय व तिथि को लेकर गवाहों के बयानों में विरोधाभास है। कथित हथियार भी बरामद नहीं हुआ। सीसीटीवी फुटेज की प्रमाणिकता पर भी सवाल पाए गए। अभियोजन आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर सका। कोर्ट ने चारों को धारा 323, 504 और 506 के आरोपों से बरी कर दिया।