Almora News: एसएसजे परिसर के पास खुलेगी उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की नई शाखा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Fri, 02 Oct 2026 11:16 PM IST
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अल्मोड़ा। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक जल्द एसएसजे परिसर के पास लोअर माल रोड पर नई शाखा खोलेगा। इससे छात्र-छात्राओं के साथ ही क्षेत्र के लोगों को आधुनिक बैंकिंग सेवाएं मिल सकेंगी। शाखा प्रबंधक तेजकृष्ण सिंह लसपाल ने बताया कि नई शाखा का संचालन का उद्देश्य लोगों के लिए बैंकिंग सेवाओं को सुलभ बनाना। नई शाखा में उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल बैंकिंग, एटीएम सुविधा, बचत, चालू खाता, पेंशन सेवा, होम लोन, एजुकेशन लोन, कृषि और व्यापारिक ऋणों की सुविधा उपलब्ध होगी।
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