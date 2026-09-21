Almora News: जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का चुनाव 26 सितंबर को

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अल्मोड़ा। जिला सहकारी बैंक अल्मोड़ा-बागेश्वर के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दोनों पदों के लिए 26 सितंबर को मतदान होगा। चुनाव कार्यक्रम तय होने के बाद संभावित दावेदारों ने भी सक्रियता बढ़ा दी है। अध्यक्ष का पद इस बार महिला के लिए आरक्षित है। चुनाव कार्यक्रम सामने आने के बाद संभावित दावेदार भी सक्रिय हो गए हैं। अध्यक्ष पद के लिए भाजपा से जुड़े कई दिग्गजों के सगे संबंधियों के नाम चर्चा में बताए जा रहे हैं। सदर एसडीएम संजय कुमार ने बताया कि सोमवार से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन नामांकन से संबंधित आपत्तियों का निस्तारण किया गया। मंगलवार को नाम वापसी की प्रक्रिया होगी। इसके बाद 25 को निदेशक पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। निदेशक पदों के चुनाव के बाद 26 सितंबर को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए मतदान होगा। अल्मोड़ा-बागेश्वर जिला सहकारी बैंक के लिए कुल 13 निदेशक चुने जाएंगे। यही निदेशक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे।

आज नाम वापसी, 25 को निदेशक पदों के लिए मतदान, अध्यक्ष पद महिला के लिए आरक्षित