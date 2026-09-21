Almora News: प्रयोगशाला के अभाव में प्रभावित हो रही छात्रों की पढ़ाई

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विद्यालय में विज्ञान विषय में बड़ी संख्या में विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। प्रयोगशालाओं की सुविधा नहीं होने से उन्हें प्रयोगात्मक कक्षाओं का पर्याप्त अभ्यास नहीं मिल पा रहा है। विज्ञान विषयों में प्रायोगिक परीक्षा होने के कारण विद्यार्थी परीक्षा की तैयारियों को लेकर चिंतित हैं।विद्यालय में एक प्रवक्ता, एक सहायक अध्यापक और व्यायाम शिक्षक का पद भी रिक्त है। इससे शिक्षण और अन्य शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। विद्यालय में शौचालय समेत अन्य आधारभूत सुविधाओं की भी कमी बताई गई है। स्थानीय लोगों और अभिभावकों ने शिक्षा विभाग से रिक्त पदों पर नियुक्ति, विज्ञान प्रयोगशालाओं में आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने, खेल मैदान की व्यवस्था और शौचालय समेत अन्य बुनियादी सुविधाओं में सुधार की मांग की है।प्रभारी प्रधानाचार्य, नवीन चंद्र सोराड़ी ने कहा कि विद्यालय में जीव विज्ञान की प्रयोगशाला स्वीकृत हो चुकी है लेकिन अभी उपकरण उपलब्ध नहीं हैं। व्यायाम शिक्षक की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। विद्यालय में शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चल रहा है।