Almora News: डाॅ. नारायण जंतवाल के निधन पर शोक

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शोक सभा में वक्ताओं ने कहा कि उक्रांद की उत्तराखंड उत्थान यात्रा के दौरान बीते 14 अक्तूबर को डॉ. जंतवाल हल्द्वानी से यात्रा में शामिल होकर द्वाराहाट पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मुख्य चौराहे पर आयोजित सभा को संबोधित किया था।उनके ओजस्वी विचारों में उत्तराखंड के विकास और राज्यहित के प्रति प्रतिबद्धता साफ झलक रही थी। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि द्वाराहाट में उनका यह अंतिम आगमन होगा।उनके निधन पर पूर्व विधायक पुष्पेश त्रिपाठी, ब्लॉक अध्यक्ष लाल सिंह बिष्ट, सैनिक प्रकोष्ठ के देवेंद्र बिष्ट, एनएस अधिकारी, आनंद बिष्ट, विपिन पंत, लक्ष्मण किरौला, कैलाश फुलारा, वीरेंद्र बजेठा, महेश पंत सहित अनेक उक्रांद पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने शोक व्यक्त किया।