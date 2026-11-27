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सीआरआईएफ (केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि) के तहत इस राज्य मार्ग के करीब 35.5 किलोमीटर हिस्से का सुदृढ़ीकरण और डामरीकरण किया जा रहा है। परियोजना की कुल लागत 2094.62 लाख रुपये यानी करीब 20.95 करोड़ रुपये है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण के कुछ महीने बाद ही सड़क की हालत खराब होने लगी है। जगह-जगह गड्ढे बनने से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ रहा है। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच कराने, मानकों का पालन सुनिश्चित करने और खराब हिस्सों को दोबारा ठीक कराने की मांग उठाई है।कोटसरकार सड़क सुधार के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है लेकिन कुछ महीने में ही डामर उखड़ने लगा है। शासन- प्रशासन को सड़क निर्माण की गुणवत्ता की जांच करानी चाहिए।- नारायण सिंह रावत, पूर्व जिला पंचायत सदस्यकोटसड़क निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। ठेकेदार की 10 प्रतिशत सिक्योरिटी मनी विभाग के पास जमा है। सड़क पर जहां भी गड्ढे या अन्य खामियां सामने आएंगी, उन्हें ठेकेदार से दुरुस्त कराया जाएगा। निर्माण कार्य की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।- मोहन चंद्र पडलिया, अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग रानीखेत