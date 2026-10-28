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अल्मोड़ा: प्रेमी के पहली पत्नी के पास लौटने से नाराज महिला ने किया हंगामा, पेड़ पर चढ़कर दी आत्महत्या की धमकी

Wed, 28 Oct 2026 01:50 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, अल्मोड़ा
अमर उजाला नेटवर्क, अल्मोड़ा Published by: Heera Updated Wed, 28 Oct 2026 01:50 PM IST
सार

अल्मोड़ा में प्रेमी के पहली पत्नी के पास लौटने से नाराज महिला ने पेड़ पर चढ़कर आत्महत्या की धमकी दी और एसडीएम कोर्ट में हंगामा किया; पुलिस ने महिला को वन स्टॉप सेंटर भेजा और युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

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Angry woman creates ruckus after lover returns to his first wife in almora
प्रेमी के पहली पत्नी के पास लौटने से नाराज महिला ने किया हंगामा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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प्रेमी के पहली पत्नी और बच्चों के पास लौटने से नाराज महिला ने मंगलवार को अल्मोड़ा कलेक्ट्रेट स्थित एसडीएम कोर्ट में जमकर हंगामा किया। महिला ने आत्महत्या करने की धमकी भी दी। इससे कलेक्ट्रेट में लोगों की भीड़ जमा हो गई। एसडीएम के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर वन स्टॉप सेंटर भेज दिया। वहीं, युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

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पुलिस के अनुसार, महिला का पहले से एक बच्चा है, जबकि युवक के दो बच्चे हैं। दोनों अपने-अपने जीवनसाथी को छोड़कर साथ रहने लगे थे। बताया जा रहा है कि दोनों गुरुग्राम में रह रहे थे। कुछ दिन पहले युवक अल्मोड़ा के लमगड़ा क्षेत्र स्थित एक गांव में लौट आया और अपनी पहली पत्नी व बच्चों के साथ रहने लगा। इससे नाराज महिला ने मंगलवार सुबह एसएसबी कार्यालय के पास एक पेड़ पर चढ़कर आत्महत्या करने की चेतावनी दी।
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सूचना मिलने पर महिला पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचीं और महिला को पेड़ से नीचे उतारा। इसके बाद दोनों की काउंसलिंग की गई। हालांकि, दोपहर में महिला फिर कलेक्ट्रेट पहुंच गई और एसडीएम कोर्ट में हंगामा करते हुए आत्महत्या की धमकी देने लगी।
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इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर वन स्टॉप सेंटर भेज दिया। प्रभारी महिला थाना जानकी भंडारी ने बताया कि महिला को वन स्टॉप सेंटर भेजा गया है। वहीं, युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

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