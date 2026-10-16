Ayodhya News: डूबने से युवक की मौत

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नया घाट चौकी प्रभारी के अनुसार, मृतक की पहचान सिद्धार्थ मिश्रा (39) निवासी खोड़ाखार, पटेल नगर, बस्ती के रूप में हुई है। घाट पर नहाते समय वह गहरे पानी में चला गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया है। मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी ने बताया कि परिवारीजन को सूचना दे दी गई है। विज्ञापन

नया घाट चौकी प्रभारी के अनुसार, मृतक की पहचान सिद्धार्थ मिश्रा (39) निवासी खोड़ाखार, पटेल नगर, बस्ती के रूप में हुई है। घाट पर नहाते समय वह गहरे पानी में चला गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया है। मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी ने बताया कि परिवारीजन को सूचना दे दी गई है।

अयोध्या। नया घाट चौकी क्षेत्र स्थित चौधरी चरण सिंह घाट पर शुक्रवार को नहाते समय डूबने से 39 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के बैग से मिले ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर उसकी पहचान की और परिजनों को सूचना दी।