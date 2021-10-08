Ayodhya News: कंपनी का प्रतिनिधि बनकर युवती से 33,570 की ठगी

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1380 रुपये का भुगतान वापस नहीं आया था। 19 सितंबर को उन्हें धनवापसी के संबंध में एक फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को कंपनी का प्रतिनिधि बताया और व्हाट्सएप पर एक एपीके फाइल भेजी। प्रिया को फाइल इंस्टॉल कर अनुमति देने को कहा गया। विज्ञापन

पिन डालते ही उनके खाते से 33,570 रुपये निकाल लिए गए, हालांकि ऑनलाइन उत्पाद बेचने वाली कंपनी ने उनके 1380 रुपये वापस कर दिए थे। क्षेत्राधिकारी मिल्कीपुर पीयूष ने बताया कि शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। (संवाद) 1380 रुपये का भुगतान वापस नहीं आया था। 19 सितंबर को उन्हें धनवापसी के संबंध में एक फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को कंपनी का प्रतिनिधि बताया और व्हाट्सएप पर एक एपीके फाइल भेजी। प्रिया को फाइल इंस्टॉल कर अनुमति देने को कहा गया।पिन डालते ही उनके खाते से 33,570 रुपये निकाल लिए गए, हालांकि ऑनलाइन उत्पाद बेचने वाली कंपनी ने उनके 1380 रुपये वापस कर दिए थे। क्षेत्राधिकारी मिल्कीपुर पीयूष ने बताया कि शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। (संवाद)

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मिल्कीपुर। एक कंपनी का प्रतिनिधि बनकर युवती के बैंक खाते से 33,570 रुपये ठग लिए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। किनौली पूरे नंदलाल दूबे गांव की प्रिया दूबे ने इनायतनगर पुलिस को तहरीर दी है। उन्होंने अजियो से ऑनलाइन जूता मंगाया था, जिसका खाली बॉक्स मिला था।