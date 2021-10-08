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Ayodhya News: कंपनी का प्रतिनिधि बनकर युवती से 33,570 की ठगी

Fri, 09 Oct 2026 01:11 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Fri, 09 Oct 2026 01:11 AM IST
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Young woman defrauded of 33,570 by someone posing as a company representative
मिल्कीपुर। एक कंपनी का प्रतिनिधि बनकर युवती के बैंक खाते से 33,570 रुपये ठग लिए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। किनौली पूरे नंदलाल दूबे गांव की प्रिया दूबे ने इनायतनगर पुलिस को तहरीर दी है। उन्होंने अजियो से ऑनलाइन जूता मंगाया था, जिसका खाली बॉक्स मिला था।
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1380 रुपये का भुगतान वापस नहीं आया था। 19 सितंबर को उन्हें धनवापसी के संबंध में एक फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को कंपनी का प्रतिनिधि बताया और व्हाट्सएप पर एक एपीके फाइल भेजी। प्रिया को फाइल इंस्टॉल कर अनुमति देने को कहा गया।
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पिन डालते ही उनके खाते से 33,570 रुपये निकाल लिए गए, हालांकि ऑनलाइन उत्पाद बेचने वाली कंपनी ने उनके 1380 रुपये वापस कर दिए थे। क्षेत्राधिकारी मिल्कीपुर पीयूष ने बताया कि शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। (संवाद)
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