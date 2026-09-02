Ayodhya News: यतींद्र मिश्र को ट्रस्ट में नहीं मिली जगह
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Wed, 02 Sep 2026 11:47 PM IST
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अयोध्या। राम मंदिर ट्रस्ट में राज परिवार के सदस्य साहित्यकार यतींद्र मिश्र को जगह नहीं दी गई है। उनके पिता राज परिवार के मुखिया बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र राम मंदिर के ट्रस्टी थे। पिछले साल उनका देहावसान हो गया था, जिसके बाद से यह पद रिक्त चल रहा था। कयास लगाया जा रहा था कि पिता के स्थान पर पुत्र को ट्रस्ट में जगह दी जाएगी। उनके नाम का प्रस्ताव भी छह जुलाई की बैठक में ट्रस्ट के सामने रखा गया था, लेकिन ट्रस्टियों में नाम पर सहमति नहीं बन सकी।
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