Ayodhya News: अभय सिंह के अभिनंदन से दिग्गजों की दूरी

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कार्यक्रम में पूर्व सांसद लल्लू सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष/प्रशासक रोली सिंह, पूर्व विधायक खब्बू तिवारी, पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा, विधायक राम चन्द्र यादव और पूर्व महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्र शामिल नहीं हुए। खास बात यह रही कि संगठन की ओर से इन सभी को निमंत्रण भेजे जाने की बात सामने आई है। राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाने वाले इन नेताओं का एक साथ कार्यक्रम में नहीं पहुंचना महज संयोग था या इसके पीछे कोई राजनीतिक वजह रही, इसको लेकर चर्चाएं होती रहीं। इनकी गैरमौजूदगी को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं और तेज होने की संभावना है।अभय सिंह ने जताई जनसेवा और विकास की प्रतिबद्धतास्वागत समारोह में विधायक अभय सिंह ने कहा कि वह भाजपा की नीतियों, विचारधारा और राष्ट्रहित के संकल्प से प्रभावित होकर पार्टी से जुड़े हैं। उन्होंने जनसेवा और क्षेत्र के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम करने का संकल्प दोहराया।कार्यक्रम में पहुंचे विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि भाजपा राष्ट्रहित, विकास और जनसेवा के संकल्प के साथ काम करती है। महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने सेवा और समर्पण के सामूहिक प्रयासों को समाज के लिए महत्वपूर्ण बताया। वहीं, महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं की सक्रियता और आपसी समन्वय जरूरी है।