Ayodhya News: अयोध्या होकर गुजरेगी वाराणसी-जम्मूतवी स्पेशल ट्रेन

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गाड़ी संख्या 04231 वाराणसी-जम्मूतवी विशेष एक्सप्रेस 18 अक्तूबर को वाराणसी से दोपहर 1:40 बजे रवाना होगी। अयोध्या धाम जंक्शन पर शाम 5:23 बजे आगमन और 5:25 बजे प्रस्थान होगा। अयोध्या कैंट पर शाम 5:55 बजे पहुंचकर छह बजे रवाना होगी। लखनऊ में रात नौ बजे पहुंचकर 9:10 बजे प्रस्थान करेगी। इसके बाद ट्रेन शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, अंबाला कैंट, लुधियाना, जालंधर कैंट और पठानकोट कैंट होते हुए अगले दिन दोपहर 3:20 बजे जम्मूतवी पहुंचेगी।वापसी में गाड़ी संख्या 04232 जम्मूतवी-वाराणसी विशेष एक्सप्रेस 19 अक्तूबर को जम्मूतवी से शाम पांच बजे रवाना होगी। लखनऊ में अगले दिन सुबह 10:05 बजे पहुंचकर 10:15 बजे रवाना होगी। अयोध्या कैंट पर दोपहर एक बजे आगमन और 1:05 बजे प्रस्थान होगा। अयोध्या धाम जंक्शन पर दोपहर 1:23 बजे पहुंचकर 1:25 बजे रवाना होगी। जौनपुर जंक्शन पर दोपहर 3:40 बजे आगमन और 3:45 बजे प्रस्थान के बाद शाम 5:40 बजे वाराणसी पहुंचेगी। विशेष ट्रेन में सामान्य, स्लीपर और वातानुकूलित श्रेणी समेत कुल 21 कोच होंगे।