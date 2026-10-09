यूपी: अब तो अयोध्या आते रहेंगे अखिलेश, इस पोस्ट पर छिड़ी चर्चा; महंत बोले- अयोध्या सबकी, भगवान श्रीराम सबके

'रामनगरी की याद कुछ ज्यादा ही आ रही'

अब तो अयोध्या आते रहेंगे…। अखिलेश यादव का यह संदेश ऐसे समय आया है, जब उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां धीरे-धीरे राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र में आ रही हैं। अखिलेश की इस पोस्ट के बाद एक यूजर ने लिखा कि लगता है चुनावी मौसम में रामनगरी की याद कुछ ज्यादा ही आ रही है।



ऐसे कालनेमियों से लोग सावधान रहें। एक अन्य यूजर ने लिखा कि जिन्होंने सरयू को कारसेवकों के रक्त से रंजित किया आज वही लोग चुनाव नजदीक आने पर गमछा, त्रिशूल और भागवत कथा के माध्यम से श्रद्धा का प्रदर्शन कर रहे हैं।



अखिलेश यादव के संदेश पर महंत बालयोगी रामदास ने कहा कि उनका यह कहना कि अब अयोध्या आते रहेंगे, अच्छी बात है। अयोध्या सबकी है और भगवान श्रीराम सबके हैं। अखिलेश यादव ने अयोध्या के विकास की जो मंशा दर्शाई है वह काबिल-ए-तारीफ है। उनका संतों के बीच आना और धार्मिक आयोजनों में शामिल होना सामाजिक समरसता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। अयोध्या में जब भी आएंगे उनका भव्य स्वागत होगा।