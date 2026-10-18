Ayodhya News: दुर्गापूजा देखने निकले दो दोस्तों की सड़क हादसे में मौत

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हादसा शनिवार रात रायबरेली रोड स्थित कुरावां मोड़ के पास हुआ। मृतकों की पहचान भाभा साखू पारा गांव निवासी राजदेव यादव (55) और रामू रावत (52) के रूप में हुई है। दोनों रात करीब 10 बजे कुरावा जा रहे थे। रविवार को दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हादसे में दो लोगों की मौत से उनके परिवारों में कोहराम मच गया है। पूरे गांव में मातम पसरा है।थानाध्यक्ष अश्वनी पांडेय ने बताया कि हादसे में बाइक सवार दोनों लोगों की मौत हो गई है। दुर्घटना करने वाली कार को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है, जबकि चालक मौके से भाग गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।ग्रामीणों के अनुसार, रामू रावत के तीन बेटे और एक बेटी हैं, जबकि राजदेव यादव के चार बेटे और एक बेटी हैं। दोनों कृषि कार्य और दैनिक मजदूरी करके परिवार का भरण-पोषण करते थे। परिवार के दो कमाऊ सदस्यों की मौत से परिजनों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है।